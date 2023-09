Pioli dopo Milan-Verona | «Noi ci aiutiamo con i comportamenti!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023) Stefanoha parlato in conferenza stampa della prestazione che il suoha messo in campo col: le sue parole sul gruppo rossonero. COMPORTAMENTI ? Stefanonel post-partita diha parlato così in conferenza stampa: «La squadra ha giocato con lucidità e voglia di difendere. È una vittoria che ci farà bene, sono sicuro. Sono partite che serviranno a loro per capire come superare le difficoltà. Hanno fatto una partita seria. Leao? Tutti abbiamo voluto che fosse il capitano. Noi cicon comportamenti e atteggiamenti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...