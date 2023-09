Pietrelcina | la minoranza spiega ai cittadini la crisi economica con i pacchi di ‘Affari Tuoi’ | zero in cassa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’idea simpatica, perre aidii problemi economici del Comune. È questa l’idea del gruppo di‘Avanti’, guidato da Alessio Scocca, che attraverso un pubblico manifesto ha comparato la liquidità nelle casse del paese natale di San Pio con quella dei comuni limitrofi. E per farlo, ha utilizzato i famosidel programma tv, con ogni pacco aperto che porta il conto per ogni comune. ‘Il risultato, purtroppo per noi, è impietoso’ commenta alla stampa il capogruppo diAlessio Scocca, che prosegue: ‘Abbiamo confrontato la liquidità al 31/12 con quella dei comuni a noi vicini, conche chiude senza neanche ...