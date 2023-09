Pienone alla “Sagra del Cinghiale” a Caronno | si replica stasera e domani

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo una partenza da record, con ilai tavoli e sulla pista da ballo nella tensostruttura del “Parco della Resistenza”, ecco gli Scalmanati tornare questo weekend con la “del”. L’appuntamento è per stare ein via Avogadro. Con un obiettivo: abbinare lo scopo aggregativosolidarietà, devolvendo in beneficenza parte degli ...