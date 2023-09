Piccioni | «Sassuolo-Juve non scontata Allegri il tecnico con più talento»

(Di sabato 23 settembre 2023) Marco, ex difensore e capitano del, ha così parlato del match con lae del suo exMarco, in esclusiva perntusnews24, ha così parlato in vista di– «Mi aspetto unache tenga il dominio del gioco, una squadra che parta in maniera aggressiva come sta facendo spesso quest’anno. Il livello è sicuramente superiore a quello del, squadra che però ha sempre messo in difficoltà i bianconeri negli ultimi anni. Quindi non sarà sicuramente una passeggiata».AL– «Era unsicuramente motivato, sicuramente ...

Piccioni: «Per la Juve non sarà una passeggiata» - ESCLUSIVA Juventus News 24

Marco Piccioni, ex difensore e capitano del Sassuolo, ha così parlato in esclusiva a Juventusnews24: ecco cosa ha detto Torna in campo la Juve, che vuole dare continuità al successo dello Stadium cont ...Fagioli e Cambiaso potrebbero cambiare ruolo in vista del proseguimento della stagione. E’ questa la possibile svolta in casa bianconera dopo le ultime indiscrezioni trapelate dagli ultimi allenamenti ...