Piccinini | «Lautaro Martinez? Mercoledì ha confermato una cosa!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023)decisivo in Real Sociedad-Inter, sua la rete per il pari finale a San Sebastian.esprime un suo pensiero DIFFERENZA ? Le parole di Sandrodopo il pari contro la Real Sociedad: «Alla fine un pareggio da apprezzare perché l’Inter se l’è vista brutta, ha subito per 70? il grande ritmo e la qualità dei baschi. Serata bella dal punto di vista calcistico, sofferta per l’Inter. Poi è arrivata la zampata di, a conferma che avere o non avere un centravanti fa la differenza. Alla prima occasione lui coglie sempre l’occasione di far male». Così ha parlato alla Radio della Lega Serie A. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...