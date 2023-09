Piastri in prima fila | ' Avrò solo una macchina da passare | proverò a farlo'

(Di sabato 23 settembre 2023) Nella domenica di Suzuka ci sarà per lavolta un pilota nato nel terzo millennio in, e sarà Oscarcon la McLaren . L'australiano si è preso la posizione alle spalle di ...

Oscar Piastri ammette che è stato un errore del pilota a portare al suo primo grande incidente in Formula 1, con il rookie della McLaren che è ...

Al via della Q1 non ci vuole moltoche Max Verstappen faccia segnare un tempo significativo, già sotto al muro del 1:30, seguito a ruota dal compagno di squadra Perez. Norris e...infila: "Avrò una sola macchina da passare, proverò a farlo" Guarda anche GP Giappone GP Giappone, i caschi speciali per la gara di Suzuka

Piastri in prima fila: «Dobbiamo concretizzare, cercherò di superare Verstappen» Formula1 Web Magazine

Qualifiche Suzuka: Verstappen senza rivali, prima fila per Piastri. Ferrari 4. e 6. con Leclerc e Sainz - Sportmediaset Sport Mediaset

Il pupillo di Mark Webber, intervistato da Jean Alesi per F1.TV, appena sceso dalla sua McLaren ha dichiarato: "Sono riuscito a fare un giro solido già al primo tentativo. Sono molto soddisfatto delle ...Il team principal della Ferrari: 'Peccato aver finito così vicino a Piastri' SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - 'Aspettavamo una qualificazione ...