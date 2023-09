(Di sabato 23 settembre 2023) È appena stato alla Mostra di Venezia con due film: uno gli ha permesso di vincere il premio più ambito per une l’altro di misurarsi in cucina. Qui ci parla di controcultura e scelte fuori dal coro. Anche se dice che la sua occupazione principale è fare il

José Mourinho al cinema Sì per, l'attore americano noto tra i tanti film per 'Laterna Verde' e 'The Batman', che di recente ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. "Mi piace il calcio europeo e ...... il Premio Speciale della Giuria THE GREEN BORDER di Agnieszka Holland e MEMORY di Michel Franco, Coppa Volpi aper la miglior interpretazione maschile. Da Fuori Concorso arrivano HIT ...

Peter Sarsgaard: «Professione papà (e poi attore)» Vanity Fair Italia

Maggie Gyllenhaal e Peter Sarsgaard a Venezia 2023: quando un ... Vanity Fair Italia

Le parole del celebre attore Peter Sarsgaard sullo Special One In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, il famoso attore Peter Sarsgaard, che ha interpretato ruoli in film come “Lanterna Verde ...A farlo sapere a Vanity Fair Peter Sarsgaard, che di recente ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia ...