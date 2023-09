Perché il turismo potrebbe salvare l’economia egiziana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 23 settembre 2023) Roma, 23 sett – Da tempo l’Egitto attraversa una grossa crisi finanziaria legata al fatto che le sue importazioni sono di gran lunga superiori alle sue esportazioni. In mancanza di entrate alternative, le sue riserve di valuta pregiata sono quasi esaurite e questo impedisce al Paese di avere le risorse per acquistare beni essenziali. La crisi finanziaria in Egitto Il risultato di questa crisi valutaria è semplice: il tasso di cambio della sterlinaè crollato ai minimi storici, causando una forte impennata dell’inflazione. Quest’ultima ha a sua volta causato un aumento della povertà: sono molti gli egiziani che non si possono permettere di comprare beni essenziali. Per il momento il governo sta cercando di aumentare le riserve di valuta pregiata varando un programma di privatizzazioni, ma ovviamente queste sono soluzioni di breve termine, che non risolvono le ...