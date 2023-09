Perché Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Ecco il possibile motivo della rottura

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 23 settembre 2023)si, ormai è ufficiale nonostante i due non abbiano mai commentato. Dopo i primi tiepidi segnali di gossip e le dichiarazioniballerina, anche il cantante si è espresso in merito proprio questa estate.ufficializza la finestoria conIntervistato da Cosmopolitan in occasione del Radio Italia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.