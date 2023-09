Per Napolitano funerali di Stato e lutto nazionale

(Di sabato 23 settembre 2023) AGI - È morto Giorgio. Presidente emerito della Repubblica, si è spento venerdì pomeriggio a Roma presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo. Nato a Napoli il 29 giugno 1925, fu il primo nella storia italiana a essereeletto per un secondo mandato al Quirinale, nonché il primo capo delloa esseremembro del Partito Comunista Italiano e il terzo napoletano dopo De Nicola e Leone. Una lunga carriera politica, la sua: èpresidente della Camera nell'XI legislatura, ministro dell'interno nel governo Prodi I, deputato pressocché stabile dal 1953 al 1996, europarlamentare dal 1989 al 1992 e poi dal 1999 e al 2004. Nel 2005 venne nominato da Carlo Azeglio Ciampi senatore a vita. La camera ardente sarà allestita oggi in Senato.avrà ...

Il primo presidente della Repubblica bis d'Italia aveva un lato tenero che non tutti conoscevano: merito della donna con cui ha condiviso 64 anni di ...

Milano, 23 set. (Adnkronos) - "A nome del Club alpino italiano mi unisco al cordoglio per la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano , ...

AGI - "Con la scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano l'Italia perde uno straordinario testimone della nostra storia repubblicana. Per ...

La salita al Collevolontà della maggioranza di centrosinistra nel 2006 e la maestria nel ...interpreterà quel ruolo di Presidente della Repubblica anche in forma ampia nella gestione ...... presentata dalla senatrice Anna Finocchiaro, e il presidente del Consiglio Romano Prodi lo sta aspettando al Quirinalerassegnare le dimissioni. Il 22comincerà le consultazioni e il ...

E' morto Giorgio Napolitano, l'ex presidente della Repubblica aveva 98 anni TGCOM

Giorgio Napolitano, funerali di Stato e camera ardente al Senato. Le reazioni, Papa: «Alla ricerca del bene co ilmessaggero.it

La Comunità di Sant’Egidio si unisce al cordoglio di tutta l’Italia per la scomparsa del presidente Giorgio Napolitano. Ne ricordiamo l’impegno civile e intellettuale per un’Italia che fosse espressio ...Si aprirà domani al Senato la camera ardente per il Presidente Emerito Giorgio Napolitano, morto ieri a Roma all'età di 98 anni. Disposte dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo ...