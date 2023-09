Per compiacere “Madre Natura” Apple lancia cover scadenti

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 settembre 2023) Sefosse un essere umano di che colore avrebbe la pelle?non ha dubbi e noi non stiamo a raccontarvelo in quanto lo avrete immaginati da soli. In un interminabile video che ha interrotto la presentazione dell’iPhone 15 della settimana scorsa abbiamo potuto vedereche si materializzava nel disco non volante (Park, la sede della società): immaginate un gruppo di marketers seduti attorno a un tavolo in una sala riunioni pulita, moderna e dotata di aria condizionata, intenti a discutere di come mettere in evidenza la strategia e i risultati di sostenibilità didirettamente, appunto, a(impersonata dall’attrice Octavia Spencer). Una delle iniziative pare soddisfare ...