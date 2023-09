Per combattere l’autonomia | occorre una amplissima alleanza tra cittadini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) di Toni Colloca Si deve partire da lontano: governo Prodi 1996, Bassanini – ministro Funzione pubblica – propone un decentramento delle competenze, 2001 governo Amato: approvazione schiforma Titolo V della Costituzione. Interpretazione: il neoliberismo imperante aveva la necessità di frantumare i poteri per ridurre la riottosità al trionfo del “mercato” quale unico arbitro del modello economico di sistema. Tutto diventa merce, mancano solo alcuni Beni Pubblici Collettivi da introdurre nelle logiche di mercato privatistico: i trasporti, la sanità, l’istruzione. Subito diventa chiaro che le privatizzazioni sono il grimaldello per scardinare i servizi pubblici. Si inizia dai trasporti: le Fs (ferrovie dello Stato) vengono spezzettate in Società per la spartizione mercantilista. I vari settori vengono privatizzati e appaltati. Mancano ancora la Sanità e la Scuola pubblica per saziare gli ...