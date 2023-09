Pellezzano | un minuto di silenzio per le vittime di femminicidio

(Di sabato 23 settembre 2023) Undiper commemorare tutte ledi, tra cui quella dell’ultimo tragico fatto avvenuto a Battipaglia pochi giorni fa, dove la giovane 37enne Maria Rosaria Troisi è stata uccisa dal marito 40enne Marco Aiello. Questo momento di raccoglimento è stato proposto dal Sindaco di, Francesco Morra, prima della votazione sulla composizione della Commissione Pari Opportunità nel corso del Consiglio Comunale di venerdì 22 settembre 2023. “Come istituzione – ha detto il Primo Cittadino – siamo vicini a tutte le donne che subiscono ingiustificate violenze, cadendo a volte anchedi questi ripugnanti ed inqualificabili aggressioni personali. Bisogna intervenire al più presto per fermare queste atrocità che ogni anno si perpetrano nei confronti ...

Un minuto di silenzio per commemorare tutte le vittime di femminicidio, tra cui quella dell'ultimo tragico fatto avvenuto a Battipaglia pochi giorni fa, dove la giovane 37enne Maria Rosaria Troisi è stata uccisa dal marito 40enne Marco Aiello.