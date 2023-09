Pavlovianamente reprimere Il dna di questo governo | un anno dopo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 23 settembre 2023) Dal reato di rave a pene più alte per chi uccide orsi marsicani: il primo e l'ultimo provvedimento raccontano la natura intrinseca dell'esecutivo. In mezzo una caterva di nuovi crimini (come l'omicidio nautico), estensioni universali di quelli già esistenti (per gli scafisti o chi s'affida alla surrogata) e più pene per tutti (piromani, minori e via dicendo)