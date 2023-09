Parma Ladies Open | in finale trionfa Bogdan

Anna Bondar va a caccia del ritorno in top 100 e agguanta la semifinale al Parma Ladies Open presented by Iren. La tennista ungherese, già lo scorso ...

Ana Bogdan e Anna Karolina Schmiedlova sono le finaliste del Parma Ladies Open presented by Iren. La rumena si è aggiudicata per 6 - 3 6 - 4 la ...

Ana Bogdan è la nuova campionessa delOpen presented by Iren. La rumena mette le mani sulla terza edizione del torneo, quest'anno WTA 125, organizzato da MEF Tennis Events e dal TC. In un Centrale gremito per l'...Ana Bogdan è la nuova campionessa delOpen presented by Iren. La rumena mette le mani sulla terza edizione del torneo, quest'anno WTA 125, organizzato da MEF Tennis Events e dal TC. In un Centrale gremito per l'...

Bogdan e Schmiedlova si giocano la finale del Parma Ladies Open Sport Parma

È Ana Bogdan la regina del Parma Ladies Open di Mariano Gazzetta di Parma

Ana Bogdan è la nuova campionessa del Parma Ladies Open presented by Iren. La rumena mette le mani sulla terza edizione del torneo, quest’anno ...È Ana Bogdan la regina di Mariano. La tennista rumena, numero 71 del ranking mondiale e seconda favorita del seeding parmigiano, si è aggiudicata la terza edizione del Parma Ladies Open superando in f ...