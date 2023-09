Parigi | manifestanti assaltano a sprangate auto della Polizia I video

(Di sabato 23 settembre 2023) Momenti di forte tensione per le vie del centro didove una macchina, rimasta bloccata, è stata assaltata ada un gruppo divestiti di nero e con il passamontagna. L'episodio, causato probabilmente da un gruppo di black bloc, è accaduto durante la manifestazione "contro le violenze" nelle stradecapitale francese. Iche hanno assaltato l'delle forze dell'ordine si erano staccati dal corteo e hanno più volte colpito l'dentro la quale si trovavano quattro agenti tre dei quali hanno riportato ferite. (tratto da X)

...dimentre è in corso una manifestazione contro le violenze delle forze dell'ordine. A sirene spiegate non riesce a svicolare e rimane imbottigliata, mentre un capannello dia ...Tre degli agenti che viaggiavano sull'auto sono rimasti feriti. Durante il corteo sono state danneggiate diverse banche. Leggi Anche Francia, poliziotto spara e uccide 17enne: incidenti fuori, 31 fermi - Duemila agenti schierati in banlieue

Almeno una decina di manifestanti vestiti di nero e con il passamontagna ha assaltato con spranghe e mazze un'auto della polizia bloccata nel traffico oggi a Parigi, durante la manifestazione «contro ...Un'auto della polizia a Parigi è stata presa a sprangate da manifestanti vestiti di nero e con il passamontagna. I dimostranti, probabilmente black bloc, hanno agito durante la manifestazione "contro ...