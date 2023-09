Parigi 2024 | Mornati e i DT di 22 discipline in visita nella capitale francese

(Di sabato 23 settembre 2023) Il countdown per i Giochi Olimpici diè ormai partito e, dal 24 al 27 settembre, una delegazione di Commissari tecnici di ventidueolimpiche insieme con i vertici della Preparazione Olimpica del Coni guidati dal Capo Missione e Segretario generale Carlovisiteranno la. Sono previste delle visite al Villaggio Olimpico e e dei sopralluoghi dei DT nelle diverse aree dove sono concentrati i campi di gara e di allenamento. La marcia di avvicinamento al grande appuntamento proseguirà anche nei prossimi mesi, a stretto contatto tra le direzioni tecniche federali e gli uffici della Preparazione Olimpica del Coni come già avvenuto in nelle precedenti edizioni. A seguire le visite e gli incontri saranno Carlo, il ...

finale e pass olimpico in tasca per Stefanie Horn . L’Italia avrà la sua maggiore rappresentante ai Giochi Olimpici di Parigi grazie al proprio asso, ...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi ...

Oltre alle visite sui campi e nei palazzetti ormai in via di definizione sono stati predisposti una serie di incontri tematici con i responsabili d'area dell'organizzazione di

Canoa slalom, Stefanie Horn è in finale ai Mondiali nel K1 e conquista anche il pass olimpico OA Sport

Horn e De Gennaro centrano la finale mondiale: due K1 azzurri staccano il pass per Parigi 2024 CONI

La Nazionale italiana femminile di volley si è arresa (come da pronostico) agli Stati Uniti nel Preolimpico che si sta svolgendo a Lodz (Polonia) e che qualificherà per i Giochi di Parigi 2024 solo le ...Parigi, 23 set. - (Adnkronos) - Si intensificano i contatti con Parigi in vista dei prossimi Giochi Olimpici 2024. Dal 24 al 27 settembre una delegazione di Commissari tecnici di 22 discipline olimpic ...