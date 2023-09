Papa Francesco | non c' è invasione di migranti | propagande allarmiste

(Di sabato 23 settembre 2023)parla dei «vari porti mediterranei» che «si sono chiusi. E due parole sono risuonate, alimentando le paure della gente: "" ed "emergenza". Ma chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita », ha sottolineato nel suo intervento agli Incontri del Mediterraneo. «Quanto all’emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un’urgenza momentanea, sempre...

"La scomparsa di suo marito, senatore Giorgio Napolitano, ha suscitato in me sentimenti di commozione e al tempo stesso di riconoscenza per questo ...

Papa Francesco è arrivato ieri a Marsiglia e vi resterà fino a questa sera, per partecipare a Rencontres méditerranéennes, un in contro “che riunisce ...

è arrivato ieri a Marsiglia e vi resterà fino a questa sera, per partecipare a Rencontres méditerranéennes, un incontro "che riunisce Chiese e città mediterranee allo scopo di ...AGI -ha presieduto al Palais du Pharo la Sessione Conclusiva degli Incontri sul Mediterraneo (Rencontres Mediterraneennes), iniziativa promossa dall'Arcidiocesi di Marsiglia dal 18 al 24 ...

Bimba di 7 anni scrive a Papa Francesco per chiedergli chi ha creato Dio: la risposta del Vaticano Fanpage.it

Papa Francesco, durante la sua visita a Marsiglia, ha lanciato un appello all'Europa: "Salvare le vite in mare è un dovere. Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi". Ha criticato l'UE per la ...“Chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza”. Lo sottolinea il Papa parlando agli Incontri del Mediterraneo a Marsiglia alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron che lo ha ...