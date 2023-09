Papa Francesco a Marsiglia | “Il Mediterraneo | bivio della fratellanza o dell’indifferenza”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 settembre 2023), CITTÀ-MOSAICO. Caput Mundi. È quello che, da qualche giorno,sta vivendo: una vera capitale del. E questo prendendo in mano con entusiasmo il tema “Marseille, mosaïque d’espérance” dal punto di vista ecclesiale, teologico, sociale, interculturale e interreligioso. Situata su un vasto anfiteatro naturale di colline attorno al porto,è una città che sa di mare dalla testa ai piedi. E non solo perché è il porto più grande del. Non solo per essere stata fondata 2.600 anni fa da marinai greciFocide, diventando così la città più anticaFrancia. Ma anche perché ha sempre conosciuto vere e proprie ondate migratorie, tanto da essere oggi la seconda cittàFrancia con quasi un milione di ...