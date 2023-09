Papa Francesco a Marsiglia con Macron | “Non c’è nessuna invasione di migranti o emergenza”

Leggi su tpi

(Di sabato 23 settembre 2023): “Non c’èdi” “Non c’èdi, no ai respingimenti”: da, dove è stato accolto dal presidente della Francia Emmanuele dalla moglie di quest’ultimo, Brigitte,lancia un messaggio all’Europa intera. Parlando di, il Pontefice ha sottolineato che “ha un grande porto ed è una grande porta, che non può essere chiusa. Vari porti mediterranei, invece, si sono chiusi. E due parole sono risuonate, alimentando le paure della gente: ‘’ ed ‘’. Ma chi rischia la vita in ...