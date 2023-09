Paolo Pizzo e il tumore al cervello | la storia dello schermidore

(Di sabato 23 settembre 2023) Loha raccontato di essere sopravvissuto ad unal, nello specifico un ganglioma di primo grado di malignità che gli è stato diagnosticato durante la primavera del 1997, all’età di 13 anni, mentre si stava preparando per un campionato di scherma che si sarebbe dovuto svolgere a Rimini. La malattia iniziò a manifestarsi con degli attacchi epilettici e uno stato di malessere perpetuo che inizialmente lui aveva cercato di nascondere ai genitori. La sua, che raccontiamo di seguito, per fortuna ha avuto un lieto fine. A quei tempifrequentava il secondo anno dell’Istituto Tecnico Aeronautico e si stava preparando per un campionato, ma gli attacchi epilettici aprirono la parentesi di una fase dolorosa della sua vita, che ...

Fortunato. Paolo Pizzo usa spesso questa parola per rappresentarsi. C'entra la sua carriera sportiva, c'entra la pedana, i successi ottenuti come spadista là sopra. Ma c'è pure altro, un 'altro' che vedremo ... L'attrice catanese Egle Doria veste i panni di Patrizia, la madre di Paolo Pizzo, nel film tv 'La stoccata vincente' prodotto da Gloria Giorgianni, Anele e Rai Fiction - in programma in prima tv domenica 24 settembre in prima serata su Rai 1 - che racconta la ...

Fortunato. Paolo Pizzo usa spesso questa parola per rappresentarsi. C'entra la sua carriera sportiva, c'entra la pedana, i successi ottenuti come spadista là sopra. Ma c'è pure altro, un "altro" che ...