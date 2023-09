Pantelleria | uomo dà fuoco alla moglie | è gravissima

(Di sabato 23 settembre 2023) Aperte le indagini dei carabinieri di Trapani per scoprire le cause del gesto su Tg. La7.it - Tutto è successo la scorsa notte a. Unha gettato del liquido ...

Tutto è successo la scorsa notte a. Unha gettato del liquido infiammabile sul corpo della moglie e le ha dato fuoco. La donna, 48 anni è ricoverata all'ospedale Civico di Palermo , le sue condizioni sono gravissime, ...Dramma a(Trapani) dove unha gettato del liquido infiammabile sul corpo della moglie e le ha dato fuoco . La donna di 48 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Civico ...

Un uomo ha dato fuoco alla moglie Today.it

Dramma a Pantelleria, uomo dà fuoco alla moglie: gravissima al Civico di Palermo Diretta Sicilia

PANTELLERIA - Un uomo ha gettato ieri sera a Pantelleria del liquido infiammabile sul corpo della moglie e le ha dato fuoco. La donna, che ha 48 anni, si trova adesso ricoverata in gravissime condizio ...Dramma a Pantelleria, dove la scorsa notte un uomo ha gettato del liquido infiammabile sul corpo della moglie per poi darle fuoco. La donna, 48 anni, è ora ricoverata in gravissime condizioni ...