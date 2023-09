Pantelleria | dà fuoco alla moglie e si ustiona a sua volta in viso | lei è gravissima Lui rischia di restare cieco

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 settembre 2023) I vicini sentono le urla della donna che di lì a poco si confonderanno con lo stridio della sirena dell’ambulanza. È l’epilogo “momentaneo” di una tragedia in corso, esplosa all’improvieri sera in un appartamento in centro acon l’aggressione crudele e folle con cui l’ennesimo marito ha infierito sulla compagna di vita. L’uomo prima la cosparge di liquido infiammabile, poi dàche, ricoverata nella notte con l’elisoccorso all’Ospedale Civico di Palermo, ora versa in gravissime condizioni. Con ustioni sul 70% del corpo. Non solo: lui stesso è rimastoto al volto con il ritorno di fiamma, e dovrebbe essere traferito a suaa Palermo. A quanto riferisce l’Ansa, sulla drammatica vicenda, l’uomodi ...