Pantelleria | 52enne dà fuoco alla moglie | ricoverata con ustioni sul 70% del corpo

(Di sabato 23 settembre 2023) La 48enne Anna Elisa Fontana è stata aggredita dal marito Onofrio Bronzolino, 52 anni, accusato di averle cosparso del liquido infiammabile addosso e poi averle dato. È quanto successo a, l’isola che ricade nella provincia di Trapani. L’uomo è in stato di fermo, mentre la vittima – madre di cinque figli – si trovain gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo – dove è stata trasportata con l’elisoccorso e consul 70% del. Lo stessoè rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma e – stando a quanto si apprende – ora rischia di restare cieco. A dare l’rme alle forze dell’ordine sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla della donna. Secondo le prime ricostruzioni disponibili, pare che ...

La situazione sarebbe degenerata e il 52enne sarebbe uscito per fare rientro pochi minuti ... Bronzolino è un operaio edile che in passato era andato a lavorare più volte a Pantelleria prima di ...Pantelleria sotto choc per quanto accaduto nella notte. La 48enne Anna Elisa Fontana è stata aggredita dal marito Onofrio Bronzolino, 52 anni, accusato di averle cosparso del liquido infiammabile ...