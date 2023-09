Pancake ricotta e cocco senza latte | solo 90 Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 23 settembre 2023) Scopriamo gli altarini: il successo deirisiede tutto nel loro nome esotico che inneggia a luculliani brunch americani, ma in fondo sono poi delle crepes, delle omelette, delle frittelle piuttosto sottili, dolci, da guarnire poi come preferiamo. È evidente, quindi, che al di là del sciroppo d’acero con cui si accompagnano spesso e volentieri, a basso impatto glicemico, sono comunque un piatto nutriente e per nulla dietetico. Che fare quando siamo a dieta, ma la famiglia insiste per una colazione domenicale con i fiocchi con tanto di? Preparare questa versioneè la risposta che cerchiamo! La ricetta è del sito “La tua dieta personalizzata” che vi consiglio di visitare. Apportano appena 90 calorie, non contengono, ma 1uovo; pochissima farina, ...