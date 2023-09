Pallanuoto | italiane in spolvero tra EuroCup e Champions League

(Di sabato 23 settembre 2023) Prosegue la prima fase dalla Euro Cup dimaschile e delladimaschile. Nella seconda competizione continentale per importanza sul fronte degli uomini le squadre partecipanti sono state suddivise in 8 gironi, le prime due classificate accederanno alla fase a gironi. Tra le donne, invece, le prime tre classificate dei cinque raggruppamenti passano il turno. La Rari Nantes Savona ha battuto il Klub Partizan per 15-10 e poi ha avuto la meglio anche sul Duisburg per 15-10. La Telimar Palermo ha liquidato il Sete Natation per 15-7. Terzo successo consecutivo per Ortigia, che ha regolato il Cercle 93 per 16-11 e poi ha messo anche la quarta battendo il Sabac per 16-11. Sul fronte femminile, invece, Trieste ha vinto il derby contro Padova per 14-12 mentre Roma ha avuto la meglio sul Lille ...

