Pallanuoto | Eurocup 2023 | vittorie per Savona | Ortigia e Palermo

(Di sabato 23 settembre 2023) Tris diper le italiane impegnate nelle scorse ore nella terza giornata didimaschile. Secondo successo per la Rari Nantes, che batte 15-10 il Klub Partizan grazie soprattutto a una grande prova di Figlioli, autore di ben sette reti. Nel gruppo F arriva poi la vittoria della Telimar, che supera 15-7 la Sete Natation e si porta in testa al girone con un punto di margine sul. Tra i siciliani spiccano le quattro reti di Vitale e le tre di Occhione. La Sicilia sorride anche con, che prosegue la marcia a punteggio pieno nel girone A, che si gioca a Sabac in Serbia. I siracusani battono il Cercle 93 con i quattro gol di Inaba e le triplette di Cassia e Ferrero. SportFace.

L'Ortigia chiude con una vittoria sul Primorje per 16 - 14 il girone preliminare di Champions League die si assicura la partecipazione alla Euro Cup da testa di serie. Passano il turno i greci del Vouliagmeni che hanno ottenuto tre vittorie su tre partite rispetto alle due su tre dei

Andata in archivio la seconda giornata dedicata alla prima fase della Champions League di pallanuoto femminile per la stagione 2023-2024. In acqua venti squadre divise in quattro giorni da cinque.