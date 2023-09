Pagelle qualifiche F1 GP Giappone 2023 | Verstappen torna a dominare | Piastri fa meglio di Norris

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Lae i voti delledel Gran Premio deldi Formula 1 andate in scena sul circuito di Suzuka. Come tutti ci aspettavamo è Maxa firmare la pole position con un super tempo con il quale ha voluto mettere il punto esclamativo su un fine settimana in cui la sua Red Bull punta a mantenere quella prima posizione dalla prima sessione di libere alla bandiera a scacchi di domani. Benissimo le due McLaren conrispettivamente in seconda e terza fila, mentre Leclerc è quarto davanti a Perez e Sainz. GRIGLIA DI PARTENZA: Voto 9 – Singapore è già un lontano ricordo. Il due volte campione del Mondo ha tutte le intenzioni di ricominciare ae i primi segnali in questo fine ...