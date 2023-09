Pablo Neruda | 50 anni dalla morte di un uomo che ha segnato un’epoca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Si compiono oggi 50di unche hae che, come ci ricorda il titolo delle sue memorie postume Confesso che ho vissuto, ha attraversato da protagonista il mondo che ha fatto da cornice al suo tempo., Premio Nobel per la letteratura 1971, colui che sapeva vestire le parole e che si spense (fu assassinato secondo la famiglia) 12 giorni dopo il golpe cha cambiò la storia del Cile. Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, nome di nascita di, poeta, politico, diplomatico e intellettuale cileno, sicuramente una tra le figure intense del XX secolo. Ricardo nacque a Parral (centro del Cile) agli inizi del secolo passato (12 luglio 1904), figlio in un operaio ...