“Otto e mezzo” | le parole su Giorgio Napolitano non passano inosservate | Gruber costretta a intervenire

(Di sabato 23 settembre 2023) News Tv. “” Padellaro. Nella scorsa puntata di “” uno degli argomenti principali è stato ovviamente la morte di. Il presidente emerito è scomparso ieri all’età di 98 anni. Nel corso della puntata, però, ledi Antonio Padellaro non sono passatee Lilliè stataad. (Continua…) Leggi anche: “Ma basta, perché mi invita?”: bufera in diretta,senzaLeggi anche:, chi è la moglie: insieme da oltre 60 anni La morte di...

In questo mondo così fluido, chi ha bisogno di certezze ha una sola via d'uscita: aspettare metà settembre e sintonizzarsi su La7, dopo il tg, ...

...pensato mentre le cantavo a quanti non conoscessero Springsteen e mi sono comportata come un... Sono passati ormaianni dal suo ultimo album: sta lavorando a qualcosa di nuovo "Sto scrivendo ...... temevano che l'Italia con una sua crisi economica potesse divenire una zavorra d'Europa e far precipitare l'area euro', ricorda Bocchino in collegamento con Lilli Gruber a, su La7, a ...

Carlo Calenda fra Meloni e Schlein -Otto e Mezzo - Puntata del 21/09/2023 La7

Bocchino, durissimo attacco a Napolitano: "Non un uomo di grande coraggio" Liberoquotidiano.it

Il cantante, considerato l’artista latino di maggior successo di tutti i tempi, è nato a Madrid il 23 settembre 1943 ...Antonio Padellaro (Il Fatto Quotidiano),ospite a Otto e Mezzo, risponde a Paolo Mieli. Guarda il video su LA7.