Ospiti Verissimo | puntata 23 settembre | i conduttori di Tu si que vales | torna un protagonista di Terra Amara

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 23 settembre 2023) Nuovo appuntamento, nel pomeriggio di oggi, sabato 23, in compagnia di, il rotocalco condotto dalle ore 16.30 su Canale 5 da Silvia Toffanin. Ancora tantipronti a raccontarsi con l’emozione che come sempre travolgerà la padrona di casa, pronta più che mai a fare incetta di spettatori, incurante della concorrenza Rai.,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.