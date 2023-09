Oscar Farinetti non è più fico | cosa è costretto a chiudere

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023)Eatalyworld chiude. Il parco alimentare di Bologna serrerà definitivamente i battenti il 31 dicembre di quest'anno. Ad annunciarlo è stato il suo ideatore,, nel corso di un'intervista a Radio24. «è una delle cose che non mi sono venute bene», ha ammesso, «a dicembre chiude e riaprirà ad aprile più bello più e grande, con un altro nome»., acronimo di Fabbrica italiana contadina, aprì i battenti nel 2017 e doveva diventare la Disneyland del cibo italiano. Si è rivelata un flop epocale. Mai in attivo, la creatura diha chiuso il bilancio 2022 con perdite per 6,5 milioni di euro, debiti per 18 milioni e un patrimonio negativo per 10 milioni secchi. Tanti. Troppi per i finanziatori stufi di pompare risorse regolarmente inghiottite da quella che si è ...