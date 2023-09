Oroscopo Ottobre | Vergine

Leggi su lifeandpeople

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Avete lavorato sodo come sempre e di piu?. Col proverbiale olio di gomito qualcuno sta tuttora ripulendo anfratti dell'anima da credenze limitanti e scorie radioattive di rapporti invalidanti; Saturno opposto non molla la presa ai nati di inizio segno. Meritate un premio: Venere congiunta ridona smalto e riaccende lo spirito positivo: vivere non sembra piu? una corsa ad ostacoli. Marte in sestile dallo Scorpione e? l'integratore da campioni: riequilibra il tono muscolare e rinvigorisce le prestazioni senza sbilanciare nessuna forza. Aprite il cuore, potete permettervelo. Seconda decade, avanti tutta con Giove in poppa; nati tra 12 e 17 settembre, mai dire mai favorevolissimo col trigono di Urano; ultimi giorni del segno, potenti grazie allo stile ineguagliabile del trigono di Plutone.