Oroscopo Ottobre | Leone

(Di sabato 23 settembre 2023) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Non vi potete lamentare, benedetti per quattro mesi dalla congiunzione di Venere, prezioso amuleto rispetto alle quadrature di Giove e Urano, nonche? luce scintillante per la vostra crescita personale. Ora datevi da fare piu? che potete, prima che il vento diventi scorpionico fra meta? e fine mese. Sfruttate Sole, Mercurio e Marte in Bilancia per avanzare richieste, stringere alleanze, facilitare il dialogo, o riaprire le danze. Poi doveroso time out: lasciate che la natura faccia il suo corso e sia lassa ad andare a caccia, mentre voi fate il punto della situazione. Prima decade non perda la tramontana con Marte avverso dal 12. Tutti facciano tesoro delle lezioni apprese: resilienza consapevole.