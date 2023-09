Oroscopo Ottobre | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

21 maggio -21 giugno Figli prediletti di Mercurio, siete abilissimi nel districarvi tra rebus e labirinti, ma quando il rompicapo e? proprio la vostra vita? La forza Yang di Sole Mercurio e Marte in Bilancia e? a dir poco galvanizzante e le future virate in Scorpione vi regalano tenacia ed efficienza. Ma qualcosa scricchiola all'interno. Venere quadrata dalla Vergine insieme a Saturno e, piu? sottilmente, a Nettuno dai Pesci vi spinge a riconsiderare la base di certe situazioni, in qualche caso a ritornare sui vostri passi. Bisogna mettere radici in un terreno fertile per ottenere i frutti sperati. C'e? un motivo di tutto rispetto se l'asticella si alza: coraggio!