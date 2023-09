Oroscopo Ottobre | Capricorno

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 23 settembre 2023) Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio A ciascuno il suo portafortuna! Saturno in sestile e? un ottimo filtro anti luce blu per la prima decade, cosi? protetta dall’ eventuale perdita di tono e riflessi ad opera di Sole e Mercurio quadrati. La seconda decade potenzialmente affetta dalla stessa ostilita?, trova riparo fra le braccia di Giove, propizio per le attivita?, propiziatorio per il cuore. Per la terza decade sorbirsi Marte avverso e? quasi come tuffarsi dal trampolino a piscina vuota. Ma Nettuno in sestile e Urano e Plutone in trigono soccorrono mirabilmente: accettate le prove senza porre limiti ai cambiamenti piu? che salutari! Dal 12 Marte in Scorpione regala i superpoteri alla prima decade e una sensualita? travolgente alla seconda. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Settembre 23, 2023 at 10:12 am.©2019 "Life&People Magazine". ...