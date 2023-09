Oroscopo Branko sabato 23 settembre 2023 | Pesci insicuro

Leggi su zon

(Di sabato 23 settembre 2023) L’diper oggi,23Ariete Un momento che vi premia prima dell’entrata nel weekend del Sole in Bilancia, vostra nemica/amica, ma così eccitante, proprio perché vi irrita e sfugge. La Luna non vi aiuta, vi incaponite in amore come nella professione, dovreste essere un po’ gregge, invece siete solo arieti. Toro Sistemate le questioni ereditarie, spartite i beni indivisi, chiedete finanziamenti, nel cielo non avete disturbi, a parte quella Venere cocciuta, ma eccitante che vi riempie di pensieri maliziosi. Gemelli La Luna vi provoca e voi rispondete con un’altra delle vostre provocazioni, proprio non riuscite a trattenervi. Quando il vostro Mercurio è un po’ così, date di matto. Cancro La Luna diventa seria e dura in Capricorno. Scontrarsi frontalmente non serve, ...