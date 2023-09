Ore di fuoco a Palermo | gli incendi colpiscono Cefalù | due vittime

(Di sabato 23 settembre 2023) Torna la paura del. A due mesi dai roghi che hanno messo in ginocchio la città, le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dallo scirocco, hanno assediato diversi quartieri del capoluogo come Brancaccio, nella periferia Ovest, dove sono state minacciate le abitazioni. Ieri sera a, è stato evacuato un albergo minacciato da fiamme altissime. I circa 750 ospiti del Costa Verde, sono stati trasferiti, in via provvisoria, presso il palazzetto dello sport della Provincia fatto aprire appositamente dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Sul posto il dirigente del Servizio Territoriale didel Drpc Sicilia e diverse squadre di volontariato. Presenti anche carabinieri, polizia e vigili del. Due purtroppo leregistrate ieri. Una donna è ...

compattatore Ama per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco questa mattina a Roma . E’ accaduto, informa la nota di Ama, intorno alle 13 in piazza ...

“Un Compattatore Ama per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco intorno alle 13 in piazza di Cinecittà , per cause ancora da accertare. L’ Autista del ...

Ringrazio per gli sforzi messi in campo in queste difficilii Vigili del, le forze dell'ordine, le pattuglie di polizia municipale, la Protezione civile regionale e la Protezione civile ...... afferma il dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina che ha espresso il proprio cordoglio 'anche a nome degli operatori che in questestanno facendo di tutto per arginare il'.

Ore di fuoco a Palermo, decine di incendi: auto in fiamme e caos in viale Regione PalermoToday

Incendi in Sicilia, ore drammatiche a Palermo: fiamme in strada e auto a fuoco, viale Regione nel caos Giornale di Sicilia

Ci sono due vittime degli incendi che stanno devastando la Sicilia . Si tratta di, Maria David, 42 anni, che era andata insieme al padre per ...I vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile, con i carabinieri e gli agenti di polizia non si fermano da oltre 48 ore. Ci sono stati incendi anche a Termini Imerese dove ...