“Ora vi faccio vedere” Ilary Blasi | sbam! Il video-bomba contro Noemi Bocchi e Francesco Totti è puro veleno

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 settembre 2023), la frecciatina a. Non si arresta la turbolenta vicenda sentimentale dell’ormai ex coppia di coniugi,. Nella vita dei due vip nuovi amori eppure il passato non sembra essere neanche tale. Negli ultimi giorni infatti sono emersi ulteriori dettagli sulla questione. A riportare le novità, Repubblica, poi riprese anche su Libero Quotidiano. gli avvocati dihanno presentato le seguenti cose al giudice Simona Rossi: “Due lunghe trattazioni scritte in cui ognuna delle parti ripercorre i motivi che hanno portato alla separazione. Ovviamente ognuna dal proprio punto di vista. Tradimenti, mancanze, assenze ...