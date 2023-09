Operazione Contro Lo Spaccio a Montesilvano | Arrestato 22enne

Leggi su citypescara

(Di sabato 23 settembre 2023) Il Nucleo Operativo Radiomobile, nel corso di una routine perlustrativa in via Vestina, ha identificato un ragazzo che si stava muovendo in scooter. Il suo comportamento ha destato immediata sospetto ai militari che hanno deciso di procedere con unllo di polizia. Non appena è stato fermato, il giovane ha manifestato un atteggiamento evidente di nervosismo e reticenza. Ciò ha portato i carabinieri a procedere con una perquisizione personale. All’interno dei suoi pantaloni, gli agenti hanno rinvenuto un involucro che conteneva 2 grammi di marijuana. Tuttavia, la sorpresa maggiore è giunta successivamente, quando, a seguito di ulteriori indagini, è stata perquisita anche la sua abitazione. Al suo interno sono stati scoperti ben 213 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish, 2.5 grammi di cocaina, insieme a vari strumenti e materiali per il confezionamento e la ...