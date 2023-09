“One more time…” | la tracklist del nuovo album dei Blink-182

(Di sabato 23 settembre 2023)182 – General Press Photo – PC Rory KramerRitorno con la formazione originale dell’iconico trio pop-punk che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, disponibile il singolo “than you know” Ilemozionante singolo dell’iconico trio pop-punk-182 “One” è trasmesso alla radio e disponibile in digitale! È online anche un video clip ufficiale (https://www.youtube.com/watch?v=fSKQRDq3RkM), diretto da Carlos Lopez Estrada, che cattura scene dell’evento storico e momenti indimenticabili del passato in cui la band si è riunita. L’iconica formazione composta da Mark Hoppus (basso e voce), Tom DeLonge (chitarra e voce) e Travis Barker (batteria) ritorna per la prima volta in 12 First, apparizione più avanti nel corso dell’anno. Videoclip In più, i ...

È uscito oggi e da domani entrerà in rotazione radiofonica "ONE MORE TIME", il nuovo toccante singolo dei blink-182! Anticipa l'attesissimo album "ONE MORE TIME…", in uscita il 20 ottobre e già dispon ...Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker di nuovo insieme per il loro primo disco dal 2011. Il primo singolo, che dà il titolo all'album, «tocca il modo in cui la tragedia riunisce la band», ha detto ...