Onana fa guai | furia Manchester United per il trattamento a de Gea!

(Di sabato 23 settembre 2023)non se la sta passando di certo bene al. L’ex portiere dell’Inter combinain porta e i Red Devils invocano l’ex de Gea DISASTER ? Forse si sono già pentiti aldi aver speso oltre 50 milioni di euro per prelevare dall’Inter André. Il Sun, noto tabloid britannico, parla infatti di uno spogliatoio Red Devils su tutte le fuori per ilriservato all’ex portiere spagnolo David de Gea, cacciato a fine contratto., suo erede, non si sta dimostrando alla sua altezza. Anzi. L’ex Inter ne sta combinando di tutti i colori, tra uscite a vuoto e clamorose papere da Mai Dire Gol. L’ultima quella sul campo del Bayern Monaco in Champions League. A Milano, invece, l’Inter si coccola ...

In estate l’avvicendamento tra Onana e Sommer aveva destato qualche critica in riferimento al l’Inter . Ma il campo sta al momento dando ragione ai ...

... reduce tra l'altro da una stagione tormentata per via difisici. Il ritorno di Arnautovic non ... "Il fatto che si parli di scudetto dopo che hai vendutoe l'hai rimpiazzato con Sommer e ...L'intercettazione telefonica mette neiSamuel Eto'o. Passiamo all'altra gloria interista. E a ... L'ultimo era stato il caso, apparentemente escluso dal Commissario Tecnico nel corso dei ...

Inter, mercato, non tutti i guai vengono per nuocere Inter Dipendenza

Non solo Onana e le sue papere: la crisi United è senza fine La Gazzetta dello Sport

In estate l’avvicendamento tra Onana e Sommer aveva destato qualche critica in riferimento all’Inter. Ma il campo sta al momento dando ragione ai nerazzurri NO RIMPIANTI - Yann Sommer ha avuto il suo ...Opinione personale. L'Inter per settantacinque minuti in apnea a San Sebastian, non ha sottovalutato la Real Sociedad. L'Inter di San Sebastian si è sopravvalutata dopo la ...