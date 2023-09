Olimpia Milano-Virtus Bologna | Supercoppa 2023 | ultime e diretta tv

(Di sabato 23 settembre 2023) La lunga pausa estiva della pallacanestro italiana è finalmente conclusa. Tutti gli appassionati dello sport con la palla a spicchi, infatti, si appresta ad assegnare il primo grande trofeo stagionale mandando in campo le prime sfide che accenderanno gli animi delle quattro tifoserie coinvolte e di chi, da spettatore neutrale, si godrà lo spettacolo che andrà in scena in Lombardia. Sarà, appunto, la regione lombarda a ospitare le tre partite che assegneranno la Frecciarossacon il PalaLeonessa di Brescia casa di semifinali e finalissima. Una delle partite che donerà il pass per l’ultimo atto è: ecco ledalla gara con l’orario, il pronostico e dove sarà possibile assistere in tv alla ...

Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Virtus Bologna , sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket . Tutto pronto per la prima sfida ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna , sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket . Tutto ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta- Virtus Bologna , sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket . Tutto pronto per la prima sfida ufficiale della nuova stagione, che ripropone subito un nuovo capitolo ...Il programma prevede il piatto forte già nelle semifinali, con il confronto trae Virtus Bologna. PROGRAMMA E TV Basket, Supercoppa 2023: Bologna inseguenell'albo d'oro Un ...

Ieri intanto, presenziando al vernissage della nuova maglia tristellata dell’Olimpia Milano, il sindaco Beppe Sala si è lasciato andare a una battuta proprio sull’argomento: «Chissà che quest’anno non ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti a questa Diretta Live in cui seguiremo passo passo la prima semifinale di Supercoppa Italiana di basket, per il secondo anno di fi ...