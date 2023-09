Okoli | «La cosa che mi ha colpito di più qui a Frosinone è l’unità del gruppo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 settembre 2023) Caleb, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali gialloblù dopo il pareggio di ieri contro la Salernitana Caleb, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali gialloblù dopo il pareggio di ieri contro la Salernitana. PAROLE – «Posso dire che qualqui abbiamo lasciato però siamo consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza, daremo di tutto nella prossima partita per fare in modo che questo non accada.è mancato per chiuderla? Ci è mancato di essere più cinici e spietati sotto porta. Ci è mancata la zampata che permette di chiudere le azioni. Ma posso dire che al di là di tutto, lache mi hadi più qui adel ...