Ogni presidente è storia a sé E quella di Giorgio Napolitano supera tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Che diventasse un figurino da cerimoniale, poco più che un maestro di corte, simbolico, decorativo, forse lo temeva soltanto qualcuno in Assemblea costituente. Ma apparve sin da subito chiaro che ildella Repubblica era in realtà destinato a essere ben di più, nel nuovo ordine italiano. A cominciare da quel colpo di testa di Einaudi, nel ’53, con l’incarico di governo a persona non gradita al grande padre della Dc, partito di maggioranza. Sin da allora è stato facile dire cosa ildella Repubblica non è, mentre è rimasto sempre difficile dire cosa in realtà egli è. Le norme della Costituzione, così vaghe, non aiutano, anzi. Qualcuno ha parlato di «amorfismo istituzionale»: unliquido – non se la prenda Bauman –, che prende in concreto la forma che il contesto politico gli offre (e gli chiede) in un dato ...