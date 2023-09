Nuovo prodotto ritirato per possibile salmonella

Leggi su quifinanza

(Di sabato 23 settembre 2023) Un lotto di tartare di carne di bovino della Fiorani è stato richiamato a scopo precauzionale dal commercio per lapresenza di. Su segnalazione dello stesso produttore, il ministero della Salute ha disposto il ritiro deldagli scaffali dei supermercati per rischio microbiologico, raccomandando di non consumare l’alimento oggetto di segnalazione e di riportarlo al punto vendita. Il richiamo Il richiamo per il rischio di contaminazione daè stato pubblicato con un avviso di allerta venerdì 22 settembre, sul portale del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il lotto della carne a marchio “Le colline della bontà” interessato dal richiamo è il numero 36423TI, venduto in confezioni da due pezzi per un ...