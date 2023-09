Nuovo Olimpo di Ozpetek presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Nuovo Olimpo , il film di Ferzan Ozpetek ha una data di uscita ufficiale: il 1 novembre arriverà su Netflix , dopo essere presentato in anteprima ...

Anteprime come "" di Ferzan Ozpetek, nella colonna sonora "Povero Amore" interpretato da Mina, "Volare" di Margherita Buy. Giurie e Incontri saranno annunciati più a ridosso della Festa. ...In arrivo alla Festa, fuori concorso, anchedi Ferzan Ozpetek, Cento domeniche di Antonio Albanese, Et la fte continue di Robert Gue'diguian, Diabolik chi sei Dei Manetti bros., ...

Ozpetek presenta Nuovo Olimpo: trailer, trama e data di uscita L'Argomento Quotidiano

Nuovo Olimpo: la memoria e il cinema secondo Ozpetek The Hot Corn Italy

Alla grande artista e performer, intervistata in esclusiva da Shai Baitel e in mostra ora alla Royal Academy di Londra, dedichiamo la copertina del nostro ...Mi fanno male i capelli di Roberta Torre con Alba Rohrwacher e Filippo Timi, Holiday di Edoardo Gabriellini e C'è ancora domani di Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Giorgio Co ...