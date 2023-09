Nuovo Codice della Strada | cambiano le sanzioni | occhio a queste infrazioni

(Di sabato 23 settembre 2023) Ilsarà ben presto aggiornato:raddoppiate per le soste irregolari e multe triplicate per chi si distrae alla guida con il cellulare. Come riportato da SkyTg24, leli saranno inasprite: la finalità del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è quella di garantire la sicurezzale. Lelieviteranno nel caso di soste selvagge, di chi guida con lo smartphone e di chi supera il limite di velocità. Via alla stretta sugli autovelox, che non devono essere installati solo per “batter cassa” ed alla stretta nei confronti dei monopattini e dei neopatentati. In arrivopiù aspre per chi utilizzerà lo smartphone Con il...

Importanti novità in arrivo per i possessori di bici clette e monopattini elettrici, il Nuovo codice della strada cambia diverse situazioni. Ecco ...

ALLA GUIDA. Le nuove regole entreranno in vigore entro fine autunno: norme per i neopatentati, stretta sul consumo di droghe e alcol, aumento delle ...

Le sanzioni cambiano per l'eccesso di velocità, raddoppiano per le soste selvagge e quasi triplicano per chi guida mentre usa il cellulare. E c'è una stretta prevista sugli strumenti che rilevano la ...... bisbigliando nella cornetta in, per non far loro capire i nostri segreti, mentre adesso ...Luca Brunetti amore Federica bosco volevamo prendere il cielo federica - bosco federica - bosco -...

Le sanzioni cambiano per l'eccesso di velocità, raddoppiano per le soste selvagge e quasi triplicano per chi guida mentre usa il cellulare. E c'è una stretta prevista sugli strumenti che rilevano la v ...