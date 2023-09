Nuova Reggina | attesa per l’esordio in Serie D | ecco come potrebbe giocare

La Nuova Reggina si rinforza per il campionato di Serie D. In arrivo ci sono il portiere spagnolo Miguel Angel Martinez (classe 1995 ex Pordenone,...

Grande attesa per il debutto ufficiale della LFA Reggio Calabria, la "". Allenata dall'esperto Bruno Trocini, la squadra amaranto debutterà domenica 24 settembre a San Luca, nella gara valida per la quarta giornata del girone I di Serie D. Dopo aver ...C' é certamente tanto interesse, tanta curiosità, per vedere all'opera lasquadra che domani sarà Certamente seguita dall'intera tifoseria. Quella tifoseria che In questa estate ...

Esclusiva: nuova Reggina, in arrivo il terzino Dervishi (ex Atalanta e Inter) Alfredo Pedullà

Nuova Reggina, la numerazione ufficiale: la 10 a Ricci, la 17 a Barillà TuttoReggina.com

Dopo il disastro degli ultimi tre anni, la Reggina riparte da La Fenice Amaranto. Una scelta maturata a margine delle consuete polemiche e elucubrazioni, sintomo di un malessere sociale che va oltre..Lorenzo Rosseti è il nuovo centravanti della nuova Reggina. Non un nome di grido e neanche un attaccante che negli ultimi anni si è consacrato da doppia cifra, ma qualche anno fa era ...