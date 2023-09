Nuoto | Sanzullo secondo a Barcellona nella 10 km vince la Coppa Len | beffata Bridi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023), 23 set. - (Adnkronos) - Ultima tappa dellaLen adolce amara per l'Italfondo.10 kmin volata, dopo aver leggermente allungato sul gruppo all'ingresso dell'imbuto, il francese e vice campione europeo Marc Antoine Olivier in 1h52'52''8 che batte Pasquale- tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, seguito da Fabrizio Antonelli - in 1h52'54''6 e Marcello Guidi - tesserato per Fiamme Oro e RN Cagliari, seguito da Ivan Sacchi - in 1h52'54"9. Unposto fondamentale per il 30enne di Massa di Somma chela classifica generale con 3800 punti, contro i 3200 di Guidi. Piccola delusione, che però non scalfisce una stagione che sa di rinascita dopo un anno e mezzo di stop, per Arianna...